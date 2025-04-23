Информационное взаимодействие администратора с национальными операторами систем электронных автопаспортов обсудили в ЕЭК

Стороны зафиксировали первые результаты и наметили дальнейшие пути развития информвзаимодействия для обеспечения эффективной работы.

Итоги реализации в первом квартале этого года временных соглашений об информационном взаимодействии между администратором и национальными операторами систем электронных паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов техники обсудили министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий и представители уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза в ходе рабочей встречи в штаб-квартире ЕЭК. Во встрече приняли участие представители администратора АО «Электронный паспорт» и национальных операторов государств Союза: ЗАО «ЭКЕНГ», ОАО «ЦНИИТУ», АО «НИТ», ГУ «Кызмат», соглашения о взаимодействии с которыми были заключены ранее.

Рассмотрены результаты информационного взаимодействия по обмену сведениями между администратором систем электронных паспортов АО «Электронный паспорт» и национальными операторами государств Союза, использование справочников марок транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, применение документов об оценке соответствия в процессе оформления электронных паспортов, а также получение сведений от таможенных органов для оформления такого паспорта.