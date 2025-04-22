Запущена онлайн-платформа для поиска ветеранов Великой Отечественной войны

Желающие могут опубликовать историю, фотографии и малоизвестные факты о ветеране, а также информацию о его документах, полученных наградах и местах, где он воевал.

В Казахстане запущена интернет-платформа «Батырларға тағзым» для поиска и объединения ветеранов Великой Отечественной войны. Там моно публиковать новую информацию о ветеранах, а также находить о них информацию, передает Sputnik.

«Проект Батырларға тағзым создан специально для сохранения памяти о наших соотечественниках, внесших вклад в Великую Отечественную войну. Это наша общая история и долг, это наш вклад», — написали администраторы платформы.

Желающие могут опубликовать историю, фотографии и малоизвестные факты о ветеране, участвовавшем в Великой Отечественной войне, а также информацию о его документах, полученных наградах и местах, где он воевал.