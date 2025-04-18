Подростки смогут бесплатно обучаться азам анимации и программированию

Обучение 1 миллиона казахстанцев навыкам работы с искусственным интеллектом — стратегическая инициатива правительства РК.

В течение пяти лет планируется охватить 500 тыс. школьников, 300 тыс. студентов, 90 тыс. государственных служащих, 80 тыс. представителей бизнеса и тысячи граждан из других сфер. Цель — сформировать поколение, готовое создавать и использовать технологии, а не просто потреблять их. Об этом сообщила управляющий директор АКФ «Парк инновационных технологий» Дания Ахметова.

«Для подростков 12–18 лет уже этой осенью на базе Международного центра ИИ Alem.ai откроется центр TUMO. Это инновационное образовательное пространство, где дети смогут бесплатно обучаться азам анимации, программированию, 3D-графике, генеративному ИИ и другим направлениям. Для молодежи и студентов мы в прошлом году открыли первую школу ИИ по модели peer-to-peer Tomorrow School, где делается упор на практику, командную работу и развитие критического мышления. Программа бесплатная, рассчитана на два года. Поступить может любой, кто пройдет отбор. В рамках обучения студенты осваивают современные языки программирования, востребованные в ИИ и IT-разработке — такие как Golang, JavaScript, Python и Rust», — рассказала спикер.

Также она отметила программу AI Qyzmet, которая ориентирована на госслужащих и управленцев и учит не просто понимать ИИ, а внедрять его — этично, эффективно и во благо общества. Это вклад в создание технологичного и гибкого госуправления.

Не так давно запущена программа QazCoders, созданная в партнерстве с ОАЭ. С 2019 по 2023 годы аналогичный проект был успешно реализован в Узбекистане и Иордании. Программа доступна без возрастных ограничений, с поддержкой от экспертов и ИИ-ассистента.

Еще одной значимой инициативой в сфере искусственного интеллекта является Decentrathon — крупнейший мультилокационный хакатон в Казахстане. Этот проект объединяет молодых специалистов по всей стране и вовлекает их в процесс AI-трансформации через реальную, практическую работу над решениями будущего. В 2024 году в Decentrathon приняло участие более 2500 человек со всех регионов страны.