Проведен аукцион среди компаний, желающих построить ветровую электростанцию

В Казахстане приоритет отдается развитию возобновляемых источников энергии - до 2030 года планируется довести этот показатель до 15%.

По итогам прошлого года доля ВИЭ достигла 7%. В прошлом году введено в эксплуатацию с общей мощностью более 3000 МВт объектов ВИЭ. В этом году планируется ввести в эксплуатацию более 400 МВт. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов. По его словам, в этом году проведен аукцион по строительству крупной ветровой электростанции с общей мощностью 1000 МВт.

«Привлекая казахстанских инвесторов, приняли участие четыре крупные компании и добились хороших результатов. 1000 МВт, а также дополнительные 300 МВт создаются совместно с соответствующими механизмами хранения аккумуляторной энергии. Поэтому мы рассматриваем вопрос развития этой энергетики в целом. Далее идет вопрос развития дополнительных электрических сетей. Мы также участвуем в крупных международных проектах. В связи с решением вопроса водоснабжения южных регионов мы сотрудничаем с соседними Кыргызстаном, Узбекистаном. Вместе с Кыргызстаном готовимся к строительству гидроэлектростанции „Қамбар ата“. Проект направлен не только на обеспечение водой, но и окажет большое влияние на устойчивое функционирование энергетической системы Центральной Азии», — заключил спикер.