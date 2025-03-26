«Цифровые тимуровцы» будут помогать пожилым людям защититься от мошенников

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с партией AMANAT запускает проект «Цифровое общество», нацеленный на защиту от мошенничества и повышение осведомленности граждан.

Особенность этой инициативы в том, что к работе присоединились все государственные органы, заинтересованные организации, партийные ячейки на местах. Основное направление — цифровая грамотность, кибергигиена, цифровая инклюзия, цифровое право. Целевая аудитория проекта — дети, подростки, родители, пожилые люди. Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов подробно рассказал о важности проекта и профилактике от мошенничества.

По словам спикера, в последнее время отмечается большой всплеск мошенничества, нацеленный именно на пожилых людей. Зачастую они не осознают угрозу, которую может нанести цифровой мир. Поэтому становятся жертвами мошенников.

«Очень важный аспект — развитие цифровых волонтеров. Считаем, что в этот проект необходимо вовлекать больше молодежи, они будут помогать гражданам в различных общественных местах. Мы их назвали „цифровыми тимуровцами“ в современном Казахстане. Они научат детей, подростков, родителей, пожилых людей жить в цифровом мире и подскажут, как не стать жертвой мошенничества», — сказал Руслан Абдикаликов.

Глава Комитета также напомнил казахстанцам базовые правила, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить себя от мошеннических схем. В министерстве цифрового развития призывают никому не передавать код из сообщения, полученного от номера 1414, обновлять программное обеспечение в персональных устройствах, не отвечать на подозрительные сообщения и не переходить по ссылкам, отправленным от незнакомцев.

«Также мы рекомендуем использовать антивирусные программы. Не оставлять личную информацию на сомнительных сайтах, приложениях. Обращать внимание на правильное написание ресурса банка или приложения. Рекомендуем использовать двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов в социальных сетях. В настройках приложений можно указать обязательное использование двухфакторной авторизации, идентификации. Если мошенник хочет захватить Ваш аккаунт, то без пин-кода, который приходит на ваш доверенный номер, в любом случае не сможет осуществить свой замысел», — отметил спикер.

Кроме того, в Министерстве настоятельно рекомендуют проверять настройки конфиденциальности в социальных сетях, онлайн-сервисах и узнать, что предлагает сам производитель, чтобы обезопасить свои личные данные. Также не стоит забывать о простых правилах. В частности, не использовать один и тот же пароль для нескольких приложений, не передавать данные банковских карточек третьим лицам.