Правила перевозки пауэрбанков ужесточают в Казахстане

Авиакомпании Air Astana и FlyArystan вводят усиленные меры контроля за перевозкой литиевых батарей.

С 13 марта 2025 года группа компаний Air Astana усиливает меры контроля за перевозкой литиевых батарей и устройств, содержащих их, в целях повышения безопасности полетов. Согласно действующим политике и правилам, запасные батареи, включая внешние аккумуляторы (пауэрбанки) и электронные устройства для курения, разрешены к перевозке только в ручной клади. Если ручная кладь должна быть сдана в багаж, пассажир обязан заранее извлечь из нее все запасные батареи. Согласно правилам, емкость батарей не должна превышать 100 Втч, передает Liter.kz.

Батареи от 100 до 160 Втч допускаются к перевозке только с предварительным одобрением авиакомпании, при этом их количество не должно превышать двух на одного пассажира. Перевозка батарей емкостью выше 160 Втч запрещена. Емкость батарей подлежит проверке, а их транспортировка без маркировки или соответствующего сертификата не допускается.

«В целях безопасности полетов литиевые батареи, внешние аккумуляторы и электронные устройства для курения должны находиться в ручной клади и размещаться на багажных полках в салоне самолета. Использование батарей для зарядки других устройств, а также зарядка самих батарей на борту строго запрещены», — отметили в авиакомпании.

Air Astana и FlyArystan рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться с правилами перевозки, чтобы избежать неудобств во время путешествия.