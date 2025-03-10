Доходы от услуг связи в Казахстане в январе 2025 года

Год для телекома начался на низком старте.

Январь 2025

По данным Бюро национальной статистики РК, в январе 2025 года объем оказанных услуг связи в Казахстане составил 116,6 млрд тенге, что на 8% больше объема услуг связи в Казахстане в январе 2024 года https://profit.kz/news/66524/Dohodi-ot-uslug-svyazi-v-Kazahstane-v-yanvare-2024-goda/ . Напомним, что в январе 2024 года объема услуг связи вырос на 14% к тому же периоду 2023-го.

Объем услуг местной телефонной связи в первом месяце 2025 года составил 2,3 млрд тенге, что примерно на 7% ниже объема аналогичного периода 2024 года (здесь и далее); услуг сети интернет — 67,7 млрд тенге (на 24% больше), услуг сотовой связи — 17,2 млрд тенге (-12%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 18,7 млрд тенге (-10%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 88,8% всего рынка телекоммуникаций республики.

Уровень проникновения телеком-сервисов

В январе 2025 года число абонентов фиксированного интернета составило 3,2 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 100,2%), абонентов сотовой связи — 26,2 млн единиц (100,3%, плюс миллион к январю 2024 года), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосному интернету — 19 млн единиц (нейтрально, плюс миллион с четвертью к январю 2024 года). Таким образом, уровень проникновения широкополосного интернета среди абонентов мобильной связи оставил 72,5% (70% в январе 2024-го).

Самое главное

В целом, январь 2025-го оказался достаточно слабым. И нет причин полагать, что в текущем году темпы роста отрасли смогут выбраться из ловушки «низких темпов» в виду отсутствия каких-либо заметных идей в телекоме.