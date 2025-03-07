Новая схема обмана в Казахстане: предупредите близких

Мошенники используют всевозможные ухищрения для обмана казахстанцев.

На этот раз аферисты предлагают «легкие деньги» за просмотр контента. Эксперты Telegram-канала, специализирующегося на разоблачении аферистов, подробно рассказали о новой схеме, передает Zakon.kz.

Мошенники в Telegram предлагают ищущим заработок людям деньги за просмотр фильмов, различных видеороликов и другого контента для накрутки статистики и продвижения товаров, услуг и аккаунтов в соцсетях. Но, чтобы начать зарабатывать, аферисты требуют внести залог или «депозит», получая который они исчезают. Злоумышленники могут прикидываться сотрудниками крупных рекламных агентств, включая европейские компании.

Особенно часто на эту схему попадаются школьники и студенты. Никогда не скидывайте деньги в качестве залога людям, предлагающим работу в Сети.