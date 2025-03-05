После получения особого статуса город планирует обновление.

В Туркестане внедрят специальные карты с QR-кодами для туристов, сообщили в акимате региона. Также музей Ходжи Ахмеда Ясауи дополнится ценными экспонатами. Необходимость реставрации и приведения в порядок исторических мест и музеев обсуждает акимат с представителями сферы туризма и культуры, передает Sputnik.

После получения Туркестаном особого статуса работа в сфере туризма активизировалась. На встрече с организациями города замакима области Зулфухар Жолдасов подчеркнул важность повышения потенциала города. Также было объявлено о создании доступной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и инклюзивного туризма и о введении уникального дизайн-кода для города.

Напомним — 4 марта подписан закон «Об особом статусе города Туркестана», согласно которому духовным, историко-культурным и туристским центром города является мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи. С 4 мая 2025 года при проведении строительных работ в зоне регулирования застройки не допускается их превышение по архитектурному облику над памятниками истории и культуры города Туркестана. В пределах зоны регулирования застройки устанавливается режим высотной застройки и определяются требования по реконструкции зданий, сооружений и их комплексов. Для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи на расстоянии 100 метров от границы охранной зоны мавзолея в зоне регулирования застройки не допускается строительство объектов высотой более 7 метров и несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам.