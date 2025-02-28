Нацбанк представил статистику по платежным карточкам и электронным банковским услугам

По состоянию на 1 февраля 2025 года эмиссию платежных карточек осуществляли 17 банков и АО «Казпочта».

Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International, и платежные карточки локальной системы Kaspi.kz. В обращении в Казахстане находится 83,6 млн платежных карточек. Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 82,0%, доля кредитных — 15,1%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 2,8%.

В январе 2025 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 14,9 трлн тенге, количество — 1 012,7 млн транзакций. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество безналичных транзакций выросло на 18,1% и достигло 995,1 млн операций, объем вырос на 28,2%, достигнув 12,9 трлн тенге. Держателями платежных карточек было проведено 17,6 млн операций по снятию наличных денег на сумму 1,9 трлн тенге. Наблюдается снижение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с январем 2024 года на 10,5%, увеличение объема операций — на 5,9%.

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета/мобильного банкинга (79,8% от общего количестве операций и 89,4% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (20,1% и 10,2% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,0% и 84,6% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).