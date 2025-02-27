Как развиваются облачные провайдеры в Казахстане: опыт Servercore

Servercore поддерживает бизнес на всех этапах обслуживания инфраструктуры — от проектирования IT-систем и выбора серверов до управления, масштабирования и выгрузки отчетности.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, уже более года развивает свое представительство в Казахстане и за это время анонсировал несколько новых проектов. Делимся основными проектами и запусками компании.

Инициативы по поддержке облачной миграции

Одним из первых проектов Servercore в Казахстане стало открытие программы поддержки стартапов в партнерстве с AstanaHub. Программа предусматривает ежемесячное начисление бонусных средств в размере 100 000 тенге на баланс панели управления Servercore в течение первых шести месяцев сотрудничества резидентов технопарка и провайдера. С их помощью резиденты AstanaHub смогут целиком оплатить любой сервис провайдера: облачные или выделенные серверы, а также платформенные сервисы.

Сейчас у провайдера открыта специальная программа для Fintech-компаний из Казахстана. С февраля по май 2025 года участники акции смогут получить поддержку для запуска своих проектов в облаке Servercore в размере 50% скидки. Бонус предоставляется с момента первого пополнения баланса на 6 месяцев. В программе участвуют все сервисы для создания и развития IT-инфраструктуры: облачные и выделенные серверы, PaaS-решения — ManagedKubernetes и облачные базы данных.

Также в течение года была запущена специальная программа для E-commerce компаний. Участники могли получить стартовый грант в размере 100 000 тенге и 100%-кэшбэк до 1 000 000 тенге на первое пополнение баланса для запуска своих проектов в облаке Servercore.

В 2025 года провайдер планирует развивать это направление и готовит запуск новых программ поддержки для компаний из разных отраслей.

Продуктовые обновления

Все сервисы Servercore прошли сертификацию в соответствии с международным стандартом безопасности данных Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) и соответствуют всем требованиям информационной безопасности.

Servercore активно работает над расширение своего продуктового портфеля в Казахстане и в течение года анонсировал несколько продуктовых запусков. Например, появилась возможность «заморозки» — функция выключения сервера, в рамках которой определенные ресурсы — vCPU, RAM, GPU — возвращаются в общий пул и перестают оплачиваться, что значительно снижает затраты на поддержку IT-инфраструктуры.

Всем клиентам стал доступен менеджер секретов — бесплатное хранилище для паролей, ключей API, сертификатов и других конфиденциальных данных. В дополнение к этому, компания предоставляет бесплатный DNS-хостинг для управления всеми доменами и ресурсными записями.

Мероприятия бренда

Прошлый год компания завершила собственныммероприятием «IT-беш» в Алматы в формате бизнес-ужина, где спикеры компании рассказали о том как снизить расходы на IT-инфраструктуру и поделились основными трендами 2025 года на рынке облачных технологий в Казахстане.

Servercore также продолжает развитие партнерской программы, в рамках которой партнеры могут получать вознаграждение за привлечение новых клиентов — без ограничений по объему выплат.

В марте состоится новая встреча «IT-беш», на которой эксперты Servercore расскажуткак выгодно развернуть облачную инфраструктуру, устойчивую к кибератакам. Программа мероприятия и регистрация доступна по ссылке.