В вузах Казахстана внедрено 20 образовательных программ по искусственному интеллекту

2196 студентов обучается новым формам программирования.

Министерством науки и высшего образования Казахстана ведется активная работа по подготовке кадров в области искусственного интеллекта. Об этом сообщил директор департамента цифровизации и государственных услуг Миннауки Нурсултан Махатов. В 2024 году утвержден межвузовский стандарт по применению ИИ в высшем и послевузовском образовании, определяющий рекомендуемое содержание дисциплины «Основы искусственного интеллекта», а также общие принципы использования ИИ в образовательном процессе, передает Sputnik.

Также Министерством внесены изменения в государственный общеобязательный стандарт высшего образования, предусматривающие включение во все образовательные программы дисциплин, направленных на освоение компетенций по применению ИИ. В этой связи на базе 20 вузов внедрено 20 образовательных программ по ИИ, по которым обучается 2196 студентов.

В ходе брифинга также была обнародована информация о формировании языковой модели KazLLM. Министерство и подведомственные ему организации сформировали базу данных из 1 млрд слов на казахском языке для создания большой языковой модели KazLLM. По словам Нурсултана Махатова, к разработке и тестированию модели национального языка привлечено 117 экспертов, а также более 40 кандидатов наук, докторов PhD и магистров наук. Обучение языковой модели KazLLM ведется на казахском, английском, русском и турецком языках на основе 148 млрд токенов.

В декабре 2024 года глава казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане завершено обучение большой языковой модели KazLLM на основе 148 миллиардов токенов на казахском, английском, русском и турецком языках. Модель разработана командой Института Умных Систем и Искусственного Интеллекта (ISSAI) при Nazarbayev University. Модель будет доступна широкому кругу пользователей, включая научное сообщество, стартапы и крупные корпорации. В соответствии с инициативой президента РК, KazLLM станет основой для создания более масштабного проекта — TurkLLM, направленного на развитие технологий обработки естественного языка в тюркоязычном пространстве. Соответствующее соглашение было подписано на прошедшем саммите ОТГ.

Этот проект станет важной вехой в создании национальной AI-инфраструктуры и подтверждением статуса Казахстана в качестве технологического лидера региона. Реализация проекта поспособствовала не только созданию передового инструмента искусственного интеллекта, но и росту компетенций и развития человеческого капитала в области искусственного интеллекта.

Свой вклад в реализацию этого проекта внесли такие лингвистические институты и научно-производственные организации, как Тил Казына, АО «НИТ», Maqsut Narikbayev University и др. институты.