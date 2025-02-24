19 февраля отозваны уведомления 93 блогерам на общую сумму 9,8 млрд тенге.

В Комитете госдоходов сообщили, что произошел техсбой в процессе их отправки и обработки. После устранения технической ошибки отозванные уведомления будут перевыставлены по 93 блогерам на те же суммы, передает Kazpravda.kz.

Как сообщалось ранее, налоговики заявили, что выявили расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге. Поэтому с 13 по 14 февраля им были направлены уведомления, в частности — предписано представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия — представить пояснение.

Первым историю об этом в соцсетях рассказал известный PR-менеджер, блогер Алишер Еликбаев: «Огромное число блогеров, инфлюенсеров, инфобизнесменов, спортсменов и просто известных людей начали получать с 14 февраля „валентинки“ от налоговой… В письме говорится, что все эти люди недоплатили налоги за 2022 и 2023 годы. Суммы разные. Рекорд в моем окружении — якобы недоплаченные отчисления с миллиарда тенге. Есть с четырехсот миллионов тенге, несколько с трехсот миллионов, больше всех, кто якобы не заплатил со 100 миллионов тенге».

Он добавил, что тоже получил «письмо счастья», налоговые претензии за два года «к нему образовались» в размере 5 млн тенге. При этом его супруге на небольшое ИП «насчитали» налогов на 100 миллионов тенге. Блогер отмечает, что «таких цифр там не было никогда».