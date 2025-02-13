Депутат предлагает обязать банки возмещать ущерб от действий мошенников

Ринат Заитов на пленарном заседании в мажилисе рассказал, сколько сотрудников банков помогали мошенникам украсть деньги со счетов казахстанцев.

В своем запросе на имя генерального прокурора Берика Асылова он указал на проблему интернет-мошенничества. Только за январь–февраль текущего года в отношении сотрудников банков возбуждено 15 дел по факту кибермошенничества по статье 250 УК РК («Злоупотребление полномочиями»), а по статье 254 УК РК («Злостное неисполнение должностных обязанностей») — 17 дел, передает Zakon.kz.

«Мошенники, быстро приспособившиеся к новой эпохе, не только ежедневно крадут деньги со счетов беззащитных людей, но и получают на их имя миллионные кредиты, тем самым лишая и без того бедных средств к существованию. Было доказано, что во многих случаях в мошенничествах замешаны представители банков или местных органов власти. Так, например, сотрудником Карагандинского управления занятости и социальной защиты населения были совершены хищения денежных средств со счетов 90 инвалидов и пенсионеров. В Талдыкоргане, Астане и Алматы также выявлены факты, когда сотрудники банков помогали получать доступ к персональным данным граждан», — заявил депутат.

Чтобы минимизировать такие риски, мажилисмен предлагает возложить на банки обязанность возмещать все убытки и ущерб, причиненные кибермошенничеством, поскольку банки несут ответственность за сохранность денежных средств на своих счетах.