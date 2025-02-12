Казахстан выразил заинтересованность в присоединении к GPAI

Глобальное партнерство по искусственному интеллекту (GPAI) — это международная инициатива, созданная для руководства ответственной разработкой и использованием ИИ.

В столице Франции проходит Всемирный саммит по действиям в области ИИ — Министерская встреча стран-участниц Всемирного партнерства по искусственному интеллекту. В мероприятии приняли участие Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман.

Казахстанскую делегацию по приглашению Эммануэля Макрона возглавил министр цифрового развития Жаслан Мадиев. В ходе своего выступления он озвучил намерение Казахстана присоединиться к Глобальному партнерству по искусственному интеллекту (GPAI) — международной инициативе, направленной на развитие и ответственное использование ИИ-технологий.

В мероприятии участвовали 44 страны. из них 7 стран — Камбоджа, Мальта, Румыния, Хорватия, Руанда, Марокко и Казахстан — выразили свой интерес к вступлению в GPAI после того, как участники партнерства недавно одобрили процесс рассмотрения их заявок на членство. Это заявление открывает путь к более широкому и разнообразному участию в GPAI в рамках глобального управления искусственным интеллектом.

Жаслан Мадиев поделился результатами цифровой трансформации в РК и планами развития ИИ в стране, а также рассказал о концепции центра Alem.AI.

«Казахстан признает ключевую роль ИИ в формировании нашего будущего и высоко ценит Всемирное партнерство по ИИ как уникальную платформу для международного сотрудничества в этой области. Мы поддерживаем усилия GPAI по объединению правительств и экспертов для решения как возможностей, так и вызовов, связанных с ИИ, и полностью поддерживаем его миссию по распространению знаний и опыта в области ИИ по всему миру. В Казахстане мы активно развиваем национальную экосистему ИИ. Мы создаем Alem.AI — международный центр искусственного интеллекта, предназначенный для содействия инновациям, ускорения развития стартапов и стимулирования научных исследований в сфере ИИ. Мы привержены развитию человеческого капитала через комплексные образовательные программы, которые направлены на обучение 200 000 граждан в год базовым и продвинутым навыкам в области ИИ — от школьников до государственных служащих», — отметил Жаслан Мадиев.

Мероприятие также стало возможностью обсудить работу GPAI по продвижению реализации Рекомендаций ОЭСР по искусственному интеллекту с целью использования преимуществ ИИ для всех, одновременно снижая сопутствующие риски. В частности, речь шла о преодолении разрыва в области ИИ, понимании и измерении влияния ИИ на занятость и окружающую среду, поддержке устойчивого сельского хозяйства, защите прав интеллектуальной собственности при одновременном стимулировании инноваций в сфере ИИ, а также об улучшении доступа и ответственного обмена данными для развития ИИ.