Договоры долевого строительства переведут в электронный формат

Минпром опубликовал соответствующий приказ.

В Казахстане договоры долевого строительства переведут исключительно в электронный формат. Минпром разместил приказ, согласно которому упростят процесс регистрации и снизят риски подделки документов. Срок регистрации договора долевого строительства снизится с трех дней до нескольких часов. Также предусмотрены изменения в части контроля за строительными компаниями, передает Sputnik.

Есть и другие, не менее важные моменты в документе.

«Расширение полномочий Единого оператора по запросу финансовой отчетности застройщиков и уполномоченных компаний, что способствует повышению прозрачности и контролю за целевым использованием средств дольщиков. Уточнение требований к предоставлению проектно-сметной документации, включая использование цифровых форматов, что способствует повышению качества экспертизы и учета данных. Введение механизма дифференцированной ставки гарантийного взноса в зависимости от доли собственного участия уполномоченной компании в проекте, что стимулирует привлечение дополнительных инвестиций», — сообщили в ведомстве.

Также указано, что единый оператор вправе требовать у застройщика или уполномоченной компании всю необходимую документацию. Если застройщик не предоставит запрашиваемые документы и информацию, то к нему применят неустойку в размере 200 МРП или 786,4 тысячи тенге (1,5 тысячи долларов) за каждое нарушение.