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    Медицинские данные казахстанцев будут храниться от 10-15 лет

    Минздрав выпустил приказ о хранении персональной информации.

    4 февраля 2025 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Медицинские данные казахстанцев будут храниться от 10 до 15 лет, об этом заявили в Минздраве. На портале «Открытые НПА» ведомство разместило проект приказа, согласно которому предусматривается перечень и сроки хранения персональных данных, сопутствующей медицинской информации, полученных медицинским работником при помощи диагностического оборудования, передает Sputnik.

    Расписан возраст и сроки хранения данных: взрослые (15 лет и старше) — 10 лет; детские (от 0 до 15 лет) — 15 лет.

    «Принятие этого приказа обеспечивает соблюдение нормативных-правовых актов, регулирующих сферу здравоохранения РК, а также позволяет систематизировать и стандартизировать процессы учета медицинских данных в соответствии с установленными нормами и требованиями, что в конечном итоге способствует повышению эффективности здравоохранения и обеспечению качественной медицинской помощи населению», — сообщили в ведомстве.

    Проект разработали в соответствии с постановлением правительства, в нем содержится соглашение между Кабмином Казахстана и компанией GE HealthCare. Это модернизация медицинской инфраструктуры, обучение медработников и многое другое.

    Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.

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