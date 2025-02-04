Медицинские данные казахстанцев будут храниться от 10-15 лет

Минздрав выпустил приказ о хранении персональной информации.

Медицинские данные казахстанцев будут храниться от 10 до 15 лет, об этом заявили в Минздраве. На портале «Открытые НПА» ведомство разместило проект приказа, согласно которому предусматривается перечень и сроки хранения персональных данных, сопутствующей медицинской информации, полученных медицинским работником при помощи диагностического оборудования, передает Sputnik.

Расписан возраст и сроки хранения данных: взрослые (15 лет и старше) — 10 лет; детские (от 0 до 15 лет) — 15 лет.

«Принятие этого приказа обеспечивает соблюдение нормативных-правовых актов, регулирующих сферу здравоохранения РК, а также позволяет систематизировать и стандартизировать процессы учета медицинских данных в соответствии с установленными нормами и требованиями, что в конечном итоге способствует повышению эффективности здравоохранения и обеспечению качественной медицинской помощи населению», — сообщили в ведомстве.

Проект разработали в соответствии с постановлением правительства, в нем содержится соглашение между Кабмином Казахстана и компанией GE HealthCare. Это модернизация медицинской инфраструктуры, обучение медработников и многое другое.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.