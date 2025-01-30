9 из 10 тенге, которые тратятся с казахстанских карт за границей, уходят через «безнал»

Всего с таких карт за рубежом наличным или безналичным способом сняли более 3,6 трлн тенге.

Оборот средств на территории и за пределами РК по платежным картам, выпущенным казахстанскими эмитентами, за январь–ноябрь 2024 года составил 171,9 трлн тг — на 16% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Существенная доля оборота пришлась на безналичные платежи: 86,5%, или 148,7 трлн тг, рост за год — на 16,7%. На операции по выдаче наличных пришлось 23,2 трлн тг, рост за год — на 11,9%, передает Finprom.kz.

За пределами РК оборот по платежным картам, выпущенным казахстанскими эмитентами, за январь–ноябрь 2024 года достиг 3,6 трлн тг, рост за год — на 29,7%. Это составляет 2,1% от всего оборота по картам. На безналичные операции пришлось 89% от оборота, или 3,2 трлн тг — на 33,7% больше, чем за январь–ноябрь 2023 года. Более того, это на 21,5% больше, чем за весь 2023 год.

Объем выдачи наличных за пределами РК по картам, выпущенным казахстанскими эмитентами, за январь–ноябрь 2024 года составил 399,7 млрд тг — лишь на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Годом ранее наблюдался рост сразу на 71,1%. Количество безналичных транзакций за пределами РК по картам, выпущенным казахстанскими эмитентами, выросло на 36% за год, до 205,9 млн транзакций, что уменьшило средний чек одной безналичной операции с 16,1 тыс. тг за январь–ноябрь 2023 года до 15,7 тыс. тг за январь–ноябрь 2024 года. Более половины объема безналичных платежей было произведено через интернет и мобильный телефон: 1,8 трлн тг — на 43,6% больше, чем годом ранее. Следом идут платежи через POS-терминалы: 1,3 трлн тг, рост за год — на 16,3%. На иные устройства пришлось 123,2 млрд тг — в 4,2 раза больше, чем за январь–ноябрь 2023 года.