В Казахстане пройдет первая Республиканская олимпиада школьников по ИИ

Идея проведения AI Olymp принадлежит Минцифры, Минпросвещения и Федерации по спортивному программированию.

В Минцифры состоялась встреча, на которой министр цифровизации Жаслан Мадиев, министр просвещения Гани Бейсембаев и глава Федерации по спортивному программированию Багдат Мусин обсудили шаги для развития образования в сфере искусственного интеллекта. Подписание меморандума о сотрудничестве стало ключевым событием встречи, ознаменовавшим начало нового этапа развития ИИ-образования в стране. Одним из результатов этого соглашения стало принятие решения о проведении первой республиканской школьной олимпиады по искусственному интеллекту — AI Olymp.

Она призвана выявить и поддержать талантливых школьников, проявляющих интерес к технологиям искусственного интеллекта и смежным областям (спортивное программирование, математика, анализ данных) и подготовить школьников к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту.

«Это мероприятие мы запускаем под эгидой „Generative Nation“, которая отражает наше стремление построить общество будущего. Мы как государство рады поддерживать наши юные таланты и создавать им условия для реализации их идей. Спортивное программирование — это не просто интеллектуальное соревнование, это школа мышления и решимости, где юные эксперты учатся преодолевать сложные задачи и готовятся к реальным вызовам. Первая Республиканская школьная олимпиада по искусственному интеллекту AI Olymp станет отличной возможностью для участников проявить себя в программировании, математике и анализе данных, сделав первый шаг к международным достижениям и развитию ИИ-экосистемы Казахстана», — отметил Жаслан Мадиев.

«Казахстан сегодня уверенно идет в ногу со временем, смело интегрируя передовые технологии в образовательный процесс. Проведение олимпиады AI Olymp является вкладом в раскрытие потенциала наших талантливых школьников и стратегическим шагом для подготовки новой волны высококвалифицированных специалистов. Важно, чтобы наша молодежь чувствовала поддержку», — добавил Гани Бейсембаев.

Олимпиада пройдет весной в два этапа. Школьники со всей страны смогут принять участие в отборочном онлайн-соревновании, решая задачи по программированию, математике и классическому машинному обучению. 30-40 лучших участников будут приглашены в заключительный этап по решению практических задач, связанных с алгоритмами машинного обучения, анализа данных и концепциями искусственного интеллекта. Он пройдет в очном формате. Участники с лучшими показателями получат возможность пройти специальную подготовку для определения состава сборной Казахстана на Международной олимпиаде IOAI в Пекине со 2 по 9 августа.

«Участие в сборной страны по спортивному программированию — это не только престиж, но и уникальные перспективы для личностного и профессионального роста. Спортивное программирование развивает навыки, востребованные на современном IT-рынке, такие как быстрое и эффективное решение сложных задач, алгоритмическое мышление и способность работать под давлением. Более того, это шанс стать частью IT-экосистемы, которая формирует будущее нашей страны, и открыть для себя двери в лучшие университеты и компании мира», — уверен Багдат Мусин.