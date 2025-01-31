SNRG и WEBKASSA: стратегическое партнерство для трансформации ритейла в Казахстане

Это партнерство укрепляет миссию компаний помогать предпринимателям повышать эффективность и развивать их бизнес.

Ведущие компании в области автоматизации бизнеса, SNRG и WEBKASSA, объявили о начале стратегического партнерства. Это сотрудничество направлено на создание новых решений для оптимизации процессов в торгово-развлекательных центрах и ритейле Казахстана.

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Мы рады объединить усилия с WEBKASSA, чтобы предложить казахстанскому бизнесу инновационные решения, соответствующие требованиям современного рынка. Это партнерство укрепляет нашу миссию помогать предпринимателям повышать эффективность и развивать их компании», — отметил Александр Пономарев, генеральный директор SNRG.

Объединяя усилия для инноваций

Партнерство SNRG и WEBKASSA ориентировано на:

— Интеграцию технологий: объединение лучших решений для повышения прозрачности и эффективности управления;

— Упрощение операций: разработку удобных инструментов учета и автоматизации;

— Инновационный подход: внедрение современных технологий для повышения рентабельности.

Преимущества для бизнеса

Сотрудничество откроет для клиентов обеих компаний доступ к:

— Надежным системам автоматизации и аналитики;

— Интегрированным решениям для учета и управления;

— Повышенной прозрачности и безопасности финансовых операций.

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Сотрудничество с SNRG открывает перед нами новые перспективы для создания высококачественных продуктов, которые упрощают управление бизнесом и делают его более конкурентоспособным», — добавил Ерлан Ахметов, генеральный директор WEBKASSA.

Отмечается, что это партнерство обещает стать важным шагом на пути цифровой трансформации бизнеса в Казахстане, способствуя развитию ритейла и увеличению конкурентоспособности компаний.

О компаниях

SNRG — ведущий интегратор цифровых решений в Центральной Азии, предлагающий инструменты для анализа трафика посетителей, контроля товарооборота и Wi-Fi аналитики. Компания работает в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, предоставляя современное оборудование и ПО для автоматизации управления бизнесом.

WEBKASSA — надежное и функциональное решение для фискализации продаж и другие IT-продукты для бизнеса. Ведущий разработчик кассовых решений, помогающий предпринимателям автоматизировать бизнес-процессы и обеспечивающий полное соответствие законодательным требованиям. Компания известна своей инновационностью, надёжностью и ориентацией на потребности клиентов. Миссия WEBKASSA — помочь каждому предпринимателю обрести спокойствие благодаря автоматизации рутинных задач и сосредоточиться на развитии своего дела.