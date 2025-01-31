Следите за новостями

Цифра дня

$167 млн потратят на KazSat-3R

    SNRG и WEBKASSA: стратегическое партнерство для трансформации ритейла в Казахстане

    Это партнерство укрепляет миссию компаний помогать предпринимателям повышать эффективность и развивать их бизнес.

    31 января 2025 07:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес

    Александр ПономаревВедущие компании в области автоматизации бизнеса, SNRG и WEBKASSA, объявили о начале стратегического партнерства. Это сотрудничество направлено на создание новых решений для оптимизации процессов в торгово-развлекательных центрах и ритейле Казахстана.

    «

    Мы рады объединить усилия с WEBKASSA, чтобы предложить казахстанскому бизнесу инновационные решения, соответствующие требованиям современного рынка. Это партнерство укрепляет нашу миссию помогать предпринимателям повышать эффективность и развивать их компании», — отметил Александр Пономарев, генеральный директор SNRG.

    Объединяя усилия для инноваций

    Партнерство SNRG и WEBKASSA ориентировано на:

    — Интеграцию технологий: объединение лучших решений для повышения прозрачности и эффективности управления;
    — Упрощение операций: разработку удобных инструментов учета и автоматизации;
    — Инновационный подход: внедрение современных технологий для повышения рентабельности.

    Преимущества для бизнеса

    Сотрудничество откроет для клиентов обеих компаний доступ к:

    — Надежным системам автоматизации и аналитики;
    — Интегрированным решениям для учета и управления;
    — Повышенной прозрачности и безопасности финансовых операций.

    Ерлан Ахметов«

    Сотрудничество с SNRG открывает перед нами новые перспективы для создания высококачественных продуктов, которые упрощают управление бизнесом и делают его более конкурентоспособным», — добавил Ерлан Ахметов, генеральный директор WEBKASSA.

    Отмечается, что это партнерство обещает стать важным шагом на пути цифровой трансформации бизнеса в Казахстане, способствуя развитию ритейла и увеличению конкурентоспособности компаний.

     

     

    О компаниях

    SNRG — ведущий интегратор цифровых решений в Центральной Азии, предлагающий инструменты для анализа трафика посетителей, контроля товарооборота и Wi-Fi аналитики. Компания работает в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, предоставляя современное оборудование и ПО для автоматизации управления бизнесом.

    WEBKASSA — надежное и функциональное решение для фискализации продаж и другие IT-продукты для бизнеса. Ведущий разработчик кассовых решений, помогающий предпринимателям автоматизировать бизнес-процессы и обеспечивающий полное соответствие законодательным требованиям. Компания известна своей инновационностью, надёжностью и ориентацией на потребности клиентов. Миссия WEBKASSA — помочь каждому предпринимателю обрести спокойствие благодаря автоматизации рутинных задач и сосредоточиться на развитии своего дела.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.