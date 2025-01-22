В Казахстане планируют контролировать качество Wi-Fi в общественных местах

До конца 2027 года 100% территории Казахстана планируется охватить качественной связью.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек прокомментировал сомнения казахстанцев в качестве интернета в стране. Он озвучил, что рейтинг Google в очередной раз показывает, что в Астане связь лучше, чем в Токио, передает Zakon.kz.

«Ребята, это не наш рейтинг, мы его не делаем, это международный рейтинг. Просто иногда, видимо, нам нужно молчать о той правде, которая позитивная есть о деятельности наших госорганов. Мы должны говорить только негатив, видимо так. Но, собственно, рейтинг есть, он выходит ежегодно, он подтверждает наши позиции по качеству связи. То есть, рейтинг объективный», — сказал Асхат Оразбек.

По его словам, рейтинг составляется на основе тестов, которые делают простые люди, жители той или иной местности.

«Что касается того, когда будет качество связи стабильное, то в рамках нацпроекта „Доступный интернет“ мы планируем до конца 2027 года 100% территории Казахстана охватить качественной связью. А что касается тех технологий связи, которые мы используем в повседневной жизни, я хотел бы донести до наших граждан, что основной фокус сегодня — на доведении оптоволоконных линий связи до домохозяйств. Для чего? Для того, чтобы когда вы находитесь дома или в офисе, у вас был стабильный, качественный Wi-Fi, качественный интернет в тех локациях, где вы находитесь постоянно, чаще, чем где-либо. Это для того, чтобы гражданин, сотрудник или посетитель кафе или некоего там другого заведения, магазина мог зайти в помещение, подключиться к Wi-Fi и получать качественный интернет», — дополнил спикер.