Представлена новая платформа e-Sport

Ее основной целью является создание централизованной базы данных, которая объединяет информацию о спортсменах, тренерах, судьях и методистах со всей страны.

Под председательством министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова состоялось расширенное аппаратное совещание ведомства, где был представлен отчет мониторинговой рабочей группы, созданной для оценки состояния и развития спорта в регионах. В рамках совещания был выявлен ряд проблем. В частности, отмечено, что при отборе спортсменов для участия в соревнованиях не уделяется должного внимания приоритетным видам спорта для региона, а также наблюдается неравенство в распределении финансирования между олимпийскими и неолимпийскими видами спорта, передает Kazpravda.kz.

Кроме того, выявлены дисбаланс в подготовке спортивного резерва и развитии видов спорта, отсутствие единой системы приема детей и подростков в спортивные учреждения, а также нехватка медработников в физкультурно-оздоровительных организациях и федерациях.

«Необходимо улучшить спортивную инфраструктуру в регионах, решить проблемы кадрового дефицита и финансирования. Также важно проработать вопрос ротации руководителей управлений спорта и подведомственных организаций. Кроме того, выделение средств на виды спорта, не входящие в официальный реестр, и неэффективное использование финансовых ресурсов должны находиться под постоянным контролем», — отметил глава ведомства.

Также была официально представлена цифровая платформа e-Sport. Этот инновационный проект направлен на цифровую трансформацию сферы физической культуры и спорта, обеспечение прозрачности и эффективности в управлении данными и процессами. Основной целью e-Sport является создание централизованной базы данных, которая объединяет информацию о спортсменах, тренерах, судьях и методистах со всей страны. Платформа также позволяет подтверждать принадлежность спортсменов и тренеров к физкультурно-спортивным организациям и их квалификацию, формировать и редактировать электронный календарь спортивных мероприятий, а также проводить оцифровку спортивных объектов.

На пилотном этапе уже реализованы ключевые модули платформы. В частности, разработаны электронные паспорта для спортсменов, тренеров, судей и методистов, создан электронный реестр спортивных объектов и внедрен календарь мероприятий в цифровом формате. На текущий момент к работе с платформой подключились 81 спортивная федерация и шесть организаций, а в базу внесены данные более 1 700 спортсменов.