Обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов планируют ввести в Казахстане
Публичное обсуждение документа продлится до 26 декабря.
Министерство национальной экономики на портале «Открытые НПА разместило проект поправок в Таможенный кодекс Казахстана. Нововведения затрагивают сферу электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза, передает Liter.kz.
По данным Бюро национальной статистики, в 2023 году доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли составила 12,7% (2,44 трлн тенге). В связи со значительным ростом объема товаров электронной торговли государство намерено ужесточить контроль.
Планируется внести в законодательство следующие поправки:
— Декларировать придется весь объем товаров электронной торговли независимо от стоимости и веса;
— Будет введена специальная декларация для товаров электронной торговли, которую смогут заполнять как операторы торговых площадок, так и сами получатели;
— Для посылок, превышающих беспошлинный порог, будет действовать импортная пошлина (предлагаемая ставка — 5%) и НДС согласно законодательству Казахстана.
Публичное обсуждение документа продлится до 26 декабря 2024 года.