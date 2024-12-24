Обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов планируют ввести в Казахстане

Публичное обсуждение документа продлится до 26 декабря.

Министерство национальной экономики на портале «Открытые НПА разместило проект поправок в Таможенный кодекс Казахстана. Нововведения затрагивают сферу электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза, передает Liter.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в 2023 году доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли составила 12,7% (2,44 трлн тенге). В связи со значительным ростом объема товаров электронной торговли государство намерено ужесточить контроль.

Планируется внести в законодательство следующие поправки:

— Декларировать придется весь объем товаров электронной торговли независимо от стоимости и веса;

— Будет введена специальная декларация для товаров электронной торговли, которую смогут заполнять как операторы торговых площадок, так и сами получатели;

— Для посылок, превышающих беспошлинный порог, будет действовать импортная пошлина (предлагаемая ставка — 5%) и НДС согласно законодательству Казахстана.

Публичное обсуждение документа продлится до 26 декабря 2024 года.