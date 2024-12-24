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В топ-25 стран по уровню развития eGov вошел Казахстан

    Обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов планируют ввести в Казахстане

    Публичное обсуждение документа продлится до 26 декабря.

    24 декабря 2024 12:02, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Министерство национальной экономики на портале «Открытые НПА разместило проект поправок в Таможенный кодекс Казахстана. Нововведения затрагивают сферу электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза, передает Liter.kz.

    По данным Бюро национальной статистики, в 2023 году доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли составила 12,7% (2,44 трлн тенге). В связи со значительным ростом объема товаров электронной торговли государство намерено ужесточить контроль.

    Планируется внести в законодательство следующие поправки:

    — Декларировать придется весь объем товаров электронной торговли независимо от стоимости и веса;
    — Будет введена специальная декларация для товаров электронной торговли, которую смогут заполнять как операторы торговых площадок, так и сами получатели;
    — Для посылок, превышающих беспошлинный порог, будет действовать импортная пошлина (предлагаемая ставка — 5%) и НДС согласно законодательству Казахстана.

    Публичное обсуждение документа продлится до 26 декабря 2024 года.

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