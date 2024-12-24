На некоторых станциях метро в Алматы появились сотовая связь и интернет

С 2011 года, а именно с открытия подземки, жители южной столицы ждут, когда смогут оставаться на связи, спускаясь в метро.

23 декабря в КГП «Метрополитен» сообщили, что на семи станциях появилась сотовая связь с выходом в интернет. Связь в метро запускалась постепенно по станциям. В выходные дни специалисты отрегулировали последние технические моменты, и теперь на семи станциях можно наслаждаться благами цивилизации и быть на связи, передает Zakon.kz.

На данный момент интернет и сотовая связь запущены на станциях «Райымбек», «Жибек Жолы», «Алмалы», «Абая», «Байконур», «Театр имени М. Ауэзова» и «Алатау». К слову, работы по подключению к сети были начаты в сентябре 2024 года. Сейчас проводятся технические работы по подключению на остальных четырех станциях подземки.

«Для удобства пассажиров работу по установке своих базовых станций производит „Кселл“. В дальнейшем специалисты метрополитена планируют привлечь всех сотовых операторов. Мы понимаем, насколько важно оставаться на связи в современном мире, и делаем все, чтобы предложить нашим пассажирам современные услуги, которые делают поездки комфортнее и технологичнее», — отметили в пресс-службе метрополитена.

Но следует знать, что сотовая связь и интернет доступны пока только на платформах. Быть на связи в вагонах сейчас нет возможности. Кроме того, в ведомстве добавили, что по вопросам о качестве связи пассажиры должны обращаться к сотовому оператору.

«Нововведение позволит пассажирам пользоваться всеми телеком-услугами: совершать звонки, отправлять сообщения и использовать цифровые сервисы. Это значительное улучшение для удобства и комфорта жителей», — говорят в КГП «Метрополитен.