Электронные браслеты вместо ареста стали чаще применять в Казахстане

В Верховном суде РК рассмотрели вопросы об условно-досрочном освобождении и замены неотбытой части наказания более мягким видом.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина провела круглый стол, на котором участниками был отмечен стабильный рост доли отказов судов в санкционировании ареста. В этом году по инициативе Верховного суда был запущен проект по применению так называемых электронных браслетов, передает Kazpravda.kz.

«Если в 2021 году суды удовлетворили почти 90% ходатайств о применении ареста, то в 2024 — лишь 75%. В то же время, отказывая в содержании под стражей, суды стали чаще применять домашний арест и залог. В сравнении с 2021 годом избрание домашнего ареста выросло с 860 до 1 911 или более чем вдвое, а залога — в 4 раза (с 59 до 214)», — рассказали в суде.

Отмечается, что в 2024 году средства электронного слежения применены уже к 60% лиц, взятых под домашний арест, тогда как в 2021 году данный показатель не превышал 3%.