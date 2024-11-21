У Yandex Qazaqstan новый руководитель

В обязанности Тимура Шалекенова войдут управление компанией и развитие экосистемы сервисов в Казахстане.

Яндекс сообщает о назначении руководителем подразделения в Казахстане Тимура Шалекенова. В его обязанности войдут управление компанией и развитие экосистемы сервисов в Казахстане. Тимур также будет работать над созданием новых возможностей для пользователей и бизнеса в Казахстане с помощью технологий и международного опыта компании.

До прихода в Яндекс Тимур Шалекенов руководил финтех-подразделением в холдинге BTS Digital (социальный кошелек, система моментальных платежей), отвечал за электронные финансовые сервисы в Касса24 и продукты по токенизации в Finnovate.

«Надеюсь, что мой продуктовый бэкграунд и опыт в запуске новых сервисов, продуктов и направлений бизнеса поможет эффективно использовать потенциал технологий Яндекса и создавать больше возможностей для казахстанцев», — прокомментировал свое назначение Тимур Шалекенов.