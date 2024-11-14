Казахстанские банки обяжут присылать SMS-пароль при выдаче онлайн-кредитов

АРРФР вводит новые правила для финорганизаций.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка хочет обязать банки присылать одноразовый SMS-пароль при выдаче клиенту онлайн-кредита. Об этом говорится в проекте постановления регулятора, опубликованном на сайте «Открытые НПА». Кроме того, АРРФР планирует обязать банки ввести интуитивно понятный для клиента функционал в мобильном приложении на главной странице для подачи жалобы на мошенничество. Все обращения, как и сейчас, будут регистрироваться согласно внутренним документам банка. Помимо этого, будет создана единая электронная база подозрительных операций и мошенничества. Как именно она будет функционировать, не уточняется, передает Курсив.

В законодательстве пропишут понятия «дроппера» (лицо, которое помогает мошеннику вывести деньги), «антифрод-системы» Нацбанка. Также каждый банк должен будет создать собственное антифрод-подразделение, которое будет анализировать риски и вести учет, а также сообщать о принятых мерах.

У советов директоров финорганизаций появится обязательство в виде обеспечения эффективной системы управления рисками мошенничества, которая соответствует рыночной ситуации, стратегии, объему активов, уровню сложности операций банка.

В АРРФР уточнили, что документ планируют принять для снижения рисков мошенничества и защиты прав потребителей финуслуг. Обсуждение продлится до 26 ноября.

Ранее Нацбанк сообщал, что намерен ужесточить требования к безопасности в отделениях банков, «Казпочты» и обменных пунктах. Теперь все такие организации должны будут устанавливать устойчивые ко взломам стекла в кассах. Каждая кассовая кабина должна иметь отдельный вход с замком и металлической дверью, защищающей от проникновения. Сейфовые комнаты также должны быть оборудованы металлической дверью в соответствии с международными стандартами. Регулятор выдвинул такие предложения после взлома отделения Halyk Bank в Павлодаре в ночь с 10 на 11 ноября.