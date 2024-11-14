Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-сентябре 2024 года

Выручка операторов перевалила за триллион, а темпы роста год к году – 12%.

Январь–сентябрь 2024

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–сентябрь 2024 года казахстанские операторы связи заработали триллион и 3 миллиарда тенге, что на 12% больше объема услуг связи в Казахстане в январе–сентябре 2023 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–сентябре составил 22 млрд тенге, что на 3% больше объема аналогичного периода 2023 года (здесь и далее); объем услуг сети интернет — 520 млрд тенге (+25%), услуг сотовой связи — 175 млрд тенге (-6%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 191,4 млрд тенге (+4%).

Как и ранее услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе 88,3% всего рынка телекоммуникаций республики (+0,1%).

Сентябрь 2024

Услуг в сентябре 2024 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 114,7 млрд тенге, что на 12% больше объема сентября 2023 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в сентябре 2024 года составила 1,32 млрд тенге против 1,36 млрд тенге годом ранее (-3%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,3 млрд тенге (нейтрально). От услуг интернета операторы выручили 65 млрд тенге (+29%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,4 млрд тенге против 4 млрд тенге годом ранее (+10%); от услуг мобильной связи — 17,1 млрд (-26%); от прочих телекоммуникационных услуг — 19,4 млрд тенге против 20,8 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (-7%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В сентябре 2024 года число абонентов фиксированного интернета находилось на отметке 3,15 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 100,3%), абонентов сотовой связи — 26 млн единиц (100,8%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 18,7 млн единиц (100,2%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 72%.

Самое главное

В сентябре доходы от мобильной связи продолжили снижаться (-6%).