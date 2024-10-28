Агрегаторов такси хотят обязать вступать в СРО

Если закон примут, онлайн-агрегаторы такси будут обязаны объединиться в палаты автоперевозчиков.

Агрегаторов такси вроде Яндекс.Go и InDrive хотят обязать вступать в саморегулируемые организации и платить им взносы. Такое же требование выставят к международным и межобластным перевозчикам. Новый законопроект презентовал в мажилисе министр транспорта Марат Карабаев, передает Курсив.

Если закон примут, перевозчики и онлайн-агрегаторы такси будут обязаны объединиться в саморегулируемые организации (СРО) или Палаты автоперевозчиков.

«Требования по обязательному участию в СРО будут распространяться и на услуги информационно-диспетчерских служб такси, мобильных приложений заказа такси, автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров. За участие в СРО предусматриваются членские взносы, устанавливать которые будут сами члены Палат автоперевозчиков», — сообщил глава Минтранспорта.

Для автобусных перевозок сумма взносов составит от 1 до 7 МРП, такси — от 0,4 до 2 МРП, служб и приложений заказа такси — от 2 до 700 МРП, вокзалов и станций — от 2 до 70 МРП.

Карабаев подчеркнул, что простые таксисты не будут платить обязательные взносы в палаты автоперевозчиков, а СРО не будут заниматься коммерческой деятельностью. По его словам, закон предусматривает создание трех палат автоперевозчиков, «поэтому монополии на рынке не будет».

«Для контроля за перевозками такси законопроект обязует таких интернет-агрегаторов, как „Яндекс.Go“, InDrive, „Апару“, „Везёт“ и др., вступить в СРО. В ином случае их деятельность признается незаконной и подлежит ограничению на территории Казахстана. В этой связи предлагается механизм осуществления контроля для СРО. Следить за соблюдением установленных требований на автобусных сообщениях они смогут путем внедрения автоматизированной диспетчерской системы и при помощи GPS-трекеров», — говорится в новом законопроекте.

Законопроект сразу подвергся критике народных избранников. Депутаты переживают, что новые требования приведут к монополии на рынке пассажирских перевозок и росту цен на поездки в такси. Так, мажилисвумен Вера Ким поинтересовалась у министра транспорта, как обязательные взносы перевозчиков в СРО скажутся на положении простых таксистов и тарифах онлайн-агрегаторов такси.

«Полагаю, что обязательные взносы в СРО не отразятся на тарифах такси. Во-первых, законом запрещено перекладывать сумму взносов на наемных работников. Во-вторых, участниками СРО являются информационные приложения и такси. Они имеют полное право контролировать расходную часть взносов, которые к ним поступают», — ответил ей Карабаев.

А депутат Ренат Заитов прямо заявил, что ни один законопроект, инициированный членами правительства, не принес пользы народу Казахстана. Он также спросил у министра транспорта, готов ли тот взять личную ответственность за ухудшение положения таксистов в Казахстане. В ответ Карабаев заявил, что уже несет за это ответственность как первый руководитель министерства.

Ранее законопроект Минтранспорта раскритиковал мажилисмен Асхат Аймагамбетов.

«Неясно, в интересах кого создаются эти палаты перевозчиков и что это даст, кроме удорожания стоимости такси и перевозок из-за предлагаемых обязательств по взносам за членство. Предварительные подсчеты показывают, что речь идет о миллиардах тенге (по некоторым оценкам, даже более 10 млрд тенге). Очевидно, что эти взносы фактически станут дополнительным бременем для кармана рядового гражданина. Надеюсь, все эти сомнения будут развеяны, и вопросы сняты», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Обсуждение нового закона продолжится на заседаниях рабочих групп при подготовке законопроекта ко второму чтению.