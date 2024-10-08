Сколько теряют родители из-за необдуманных онлайн-покупок детей в Казахстане?

Казахстанцы давно и активно используют возможности покупок в интернете. От взрослых не отстают и их дети.

Согласно проведенному опросу, каждый третий ребенок в Казахстане самостоятельно совершает онлайн-покупки. При этом у каждого второго есть своя банковская карта (54%). Среди детей, которые самостоятельно совершают онлайн-покупки, большинство использует собственную банковскую карту, которую оформили родители или они открыли самостоятельно (78%). Также некоторые дети оплачивают товары картой родственников (4%) или с помощью электронных кошельков на маркетплейсах (2%). Оплату наличными при получении выбирают 12%, передает Zakon.kz.

При этом, взрослым нужно разговаривать с детьми о правилах цифровой безопасности. Необходимо приучать детей избегать ненужных трат, не вводить свои данные на сомнительных ресурсах, скептически относиться к схемам «быстрого заработка» и крайне щедрым акциям. Так, каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в интернете: от небольших сумм (до 4000 тенге) до очень крупных — более 400 тысяч тенге.