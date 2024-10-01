Анонс: CodeTalks

Самая насыщенная IT-конференция Казахстана с приглашенными экспертами из Yandex Cloud, Miro, Raiffeisen, Kolesa Group, Ænix, Dodo и др.

16 ноября в Алматы пройдет CodeTalks — профессиональная оффлайн конференция для Backend-, Frontend-разработчиков, QA, DevOps, аналитиков и менеджеров.

Программа будет наполнена реальными историями из опыта крутых специалистов, разговорами о новых тенденциях, беседах о людях и будущем ИТ. Ключевыми направлениями станут Backend, Frontend, QA, Mobile, DevOps, Management, Data Science.

Участников ждут:

— Выступления профессионалов в каждом из треков. Гарантируются выступления только опытных спикеров с хардовыми докладами.

— Знакомство и общение на стендах IT-партнеров: Yandex Cloud, Altel Digital, PVS-Studio, CDEK, Kolesa Group, Servercore.

— Возможность вырваться из повседневной рутины, посмотреть на задачи и проекты с другой стороны, обменяться опытом и вдохновиться новыми идеями.

Конференция платная — 25 000 тенге. Количество мест ограничено. Для участия — регистрируйтесь на сайте.