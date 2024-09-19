Начинавшийся как увлечение техногиков, к своему тридцатилетию Казнет окончательно растерял свой романтический флер, став средой, где куются миллиарды.

19 сентября 1994 года — день образования казахстанского сегмента интернета. Именно в этот день организация IANA (Администрация адресного пространства в интернете) с легкой руки компании RelcomSL (Семипалатинск, ныне Семей) предоставила Республике Казахстан национальное доменное имя.KZ (в 2012 году введена новая доменная зона –.ҚАЗ, использующая символы национального алфавита). С тех пор, несмотря на все попытки «перенести» сердце Казнета (читай, KazNIC или «Казахский центр сетевой информации» — это менеджер по поддержке доменного имени верхнего уровня.KZ, .ҚАЗ), в столицу (столицы), оно так и осталось на земле Абая. Что видится символичным.

Интересно, что первый интернет-провайдер в Казахстане появился заметно раньше — еще в апреле 1991 года. Речь идет о региональном узле сети Relcom в Алматы на базе МНТКЦ «Парасат», который оказывал в основном услуги электронной почты по протоколу UUCP, а позже по протоколу TCP/IP.

С чем пришел к юбилею, Казнет?

В качестве ретроспективы напомним, что в 2004 году, то есть, в год, когда отмечался 10-летний юбилей отечественного сегмента Сети, в Казнете было всего 2500 доменных имен. В год, когда ему стукнуло 20 лет (2014-й) — национальная доменная емкость достигла 122408 единиц (домены KZ. и.ҚАЗ). Четверть века (2019 год) Казнет отпраздновал чуть-чуть не дотянув до 150 тысяч доменов (149 029 доменов в зоне.KZ + 532 в зоне.ҚАЗ). На сегодня, подойдя вплотную к 30-летию (по данным на август текущего года), доменная емкость Казнета составляет 190008 единиц (189474 доменов в зоне.KZ + 534 в зоне.ҚАЗ).

В целом, несмотря на такие успехи, Казнет выглядит достаточно «разреженным». С точки зрения мировой статистики, по итогам 2023 года в мире насчитывается около 2 млрд сайтов (данные Web Tribunal) при населении около 8 млрд. То есть, 25 сайтов на 100 жителей планеты. В Казнете по итогам 2023-го этот показатель составляет менее 1 сайта на 100 человек. Мы признаем, конечно, некоторую недосказанность со стороны статистики (мягко говоря), так как не обладаем информацией о том, сколько из этих 2 миллиардов являются доменами второго уровня, при этом, напротив, оперируя именно такими доменами в расчетах по Казахстану. Кстати, если посчитать показатель с точки зрения доступных доменов (активных), то ситуация выглядит несколько иначе: 5 доменов на 100 жителей в мире и 0,66 доменов на 100 жителей в Казахстане.

Разумеется, не обойти нам, если мы уже говорим о Казнете, и статистику телекома. Показатели увязаны довольно плотно, не будет откровением, если мы озвучим достаточно очевидный факт: расцвет Казнета связан именно с либерализацией телекома, с широким проникновением интернета в массы. К слову, по состоянию на июль текущего года, эти услуги составляют 48,5% от всех доходов операторов. По прогнозам, по итогам 2024 года этот сегмент может принести почти 750-800 млрд тенге. С точки зрения уровня проникновения интернета тоже есть что сказать: сегодня в стране имеется 3,12 млн единиц фиксированных подключений (xDSL), а 18,7 млн SIM-карт имеют доступ к интернету (уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи по итогам июня вырос до 73%).

Ну, и екорммерц. Тут без Казнета тоже никак. По итогам 2023 года в абсолютных значениях рынок электронной коммерции (торговля) составил 2,44 трлн тенге, а электронных услуг — 1,6 трлн тенге, опираясь на данные Бюро национальной статистики (соответственно, 60,4% и 39,6% от всего рынка электронной коммерции). Или 4,04 трлн тенге, то есть, плюс 28,3% к 2022 году (по итогам 2022 года весь рынок — это 3,15 трлн тенге).

Казнет завтра

Говорить о будущем отечественного сегмента Сети, наверное, моветон. Потому что Казнет — это не просто какой-то список сайтов, его границы размылись. Это как эфир. Нет, не тот эфир, с чем его обычно ассоциируют химики (класс органических соединений), а как концепция всепроникающей среды, выдвинутая Рене Декартом в XVII веке. И вот в этом всепроникающем эфире мы с вами и живем.

Следующая большая дата для Казнета — 35 лет (2029 год).