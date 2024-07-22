Порядка 300 тысяч видеозвонков поступило операторам ЦОН с начала года

Связаться с сотрудниками центра обслуживания населения для получения консультации и госуслуг можно посредством видеозвонка в приложении «ЦОН».

На сегодняшний день к оказанию доступно 79 услуг с подвидами. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо на главной странице приложения кликнуть «Услуга по видео». Прикрепить документы при этом можно будет в диалоговом окне, а оператор удаленно сформирует заявление. Оплату госпошлины производят в приложении БВУ.

«Сервис удобен для граждан, которые ценят свое время. В случае, если центр обслуживания населения находится далеко от дома или сложно добираться в часы пик, граждане могут позвонить по видео сотруднику ЦОН и получить услугу. Приложение пользуется популярностью у казахстанцев. На сегодняшний день насчитывается порядка 400 тысяч пользователей», — отметил председатель правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Наиболее часто граждане обращаются по видеозвонку для регистрации и перерегистрации номера в базе мобильных граждан, подтверждения и отзыва ЭЦП, государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество. Кроме того, через приложение также можно забронировать посещение в ЦОН, получить талон электронной очереди, найти расположение интересующего центра обслуживания населения и ознакомиться с актуальными вопросами.