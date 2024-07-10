Численность предприятий, принимающих безналичные платежи, выросла более чем в 8 раз

Из года в год казахстанские предприниматели все активнее уходят в «цифру».

Одним из главных показателей этого является стремительный ежегодный рост предприятий, принимающих оплату безналичным способом — через платежные карты или же мобильные платежи (переводы/QR). Так, по состоянию на конец первого квартала текущего года в стране насчитывалось 813,1 тыс. торговых предприятий, принимающих безналичные платежи — это на 25,2% больше, чем годом ранее. При этом по сравнению с 2020 годом их количество выросло и в 8,4 раза. Выросло и количество торговых точек этих предприятий — на 24,4% за год, до 1,1 млн. С 2020 года рост составил 8 раз. А количество POS-терминалов в экономике страны достигло рекордных 1,1 млн устройств, что на 30,7% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Ranking.kz.

Подобный динамичный рост связан в основном с развитием цифровых сервисов банков РК. Благодаря новым возможностям предприниматели охотно отходят от старых способов ведения бизнеса и переходят на более удобный и выгодный вид «умного» предпринимательства. Это также положительно сказывается на выводе бизнеса из тени, т. е. на снижении доли теневой экономики. Сегодня все больше банков разрабатывает свои цифровые сервисы, ориентированные на бизнес, в том числе — на МСБ. В этом направлении идет всестороннее развитие мобильных приложений для предпринимателей, и приложения эти не ограничиваются базовыми возможностями, а представляют собой целую экосистему, за счет чего пользуются большим спросом.