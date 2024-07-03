Подписать трудовой договор теперь можно в eGov mobile

Новый сервис доступен в мобильном приложении для зарегистрированных на портале Enbek.kz организаций.

Теперь трудовой договор с работодателем пользователи могут подписать не только на бумажных носителях, но и со смартфонов.

Для подписания трудового договора онлайн работодатель создает проект электронного трудового договора в своем личном кабинете на портале Enbek.kz. Далее, когда проект договора поступит на согласование сотруднику, приложение eGov Mobile направит пользователю push-уведомление с предложением подписать договор. Договор отобразится в разделе «Уведомления» в категории «Запросы на подписание». Пользователь подтверждает свою личность с помощью короткого пароля, либо биометрии. После ознакомления с трудовым договором, в случае согласия с его условиями, сотрудник может подписать документ с помощью своей ЭЦП.

Работодатель в свою очередь получает уведомление от системы в личном кабинете на портале Enbek.kz. Подписать электронный трудовой договор работодатель может, используя ЭЦП или QR. Система автоматически отправляет подписанный электронный трудовой договор на регистрацию в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД), после чего договор считается заключенным.

В том случае, если у пользователя не установлено мобильное приложение, но при этом присутствует регистрация в Базе мобильных граждан, ему будет направлено sms-сообщение от номера 1414 с информацией о поступлении нового уведомления и со ссылкой на скачивание приложения. С момента запуска сервиса было подписано около тысячи трудовых договоров.

Новый функционал услуги был запущен благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерства труда и социальной защиты РК и АО «Национальные информационные технологии».