Казахстанцам хотят позволить сдавать экзамены на права онлайн

Однако это вопрос чувствительный, поэтому требует тщательной проработки.

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в мажилисе 26 июня поделился хорошей новостью для будущих автомобилистов. Он сообщил, что рассматривается возможность позволить гражданам сдавать экзамены на права онлайн. Депутат Екатерина Смышляева отметила, что избиратели на встречах часто поднимают вопросы касательно процедуры сдачи экзаменов на водительские права, передает Zakon.kz.

«Понятно, что максимальная централизация этой процедуры была сделана для того, чтобы побороть ту коррупцию, которая процветала, когда было многообразие точек сдачи экзамена. Однако здесь, похоже, мы немного перестарались, потому что получили другие последствия — это очереди, это отсутствие территориальных отделений для сдачи экзаменов, это нехватка полигонов и неисправность оборудования, которое слишком часто используется. И другие проблемы. Получается, что у нас в области люди вынуждены за сотни километров ехать, чтобы сдать теоретический и практический экзамены на получение прав», — заявила она.

При этом она указала на то, что число людей, которые будут далее сдавать на права, растет, потому что новые виды транспортных средств появляются и новые обязательства. Речь идет, в том числе, о водителях мопедов. Она поинтересовалась, какие меры приняты уже сегодня по разрешению данной ситуации.

Жаслан Мадиев в ответ сообщил, что рассматривается возможность позволить гражданам сдавать экзамены на права онлайн.

«Что касается системных мер — на сегодня рассматриваем вопрос возможного внедрения онлайн-тестирования с применением прокторинга (то есть, процедур контроля на онлайн-экзамене). Такие механизмы применяются в развитых странах: США, Великобритании, Австралии. Вопрос чувствительный, поэтому требует очень тщательной проработки. Это то, что касается теоретической части. Что касается практической части — с IT-компаниями сегодня смотрим варианты внедрения соответствующих алгоритмов компьютерного зрения (Computer vision), которое будет осуществлять фиксацию сдачи экзамена. Это поможет снизить расходы на оборудование, на датчики и граждане смогут проезжать на своих авто в сопровождении родственников, понятное дело. Такие меры рассмотрим», — пояснил министр.