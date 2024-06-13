Майнинговый «городок» ликвидировали под Алматы

На майнинговой ферме использовали 150 аппаратов.

Операцию по ликвидации майнинговой фермы провели полицейские Алматинского областного департамента совместно с оперативниками Департамента экономических расследований на окраине поселка Жамбыл Карасайского района. В ходе обыска обнаружено 17 оборудованных контейнеров с майнинговыми аппаратами в количестве 150 единиц. Изъято два ресивера видеокамер и светозвуковое автоматическое оружие с патронами, передает Zakon.kz.

В настоящее время установлено шесть лиц, причастных к этой противоправной деятельности. По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.