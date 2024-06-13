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  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Майнинговый «городок» ликвидировали под Алматы

На майнинговой ферме использовали 150 аппаратов.

13 июня 2024 11:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Операцию по ликвидации майнинговой фермы провели полицейские Алматинского областного департамента совместно с оперативниками Департамента экономических расследований на окраине поселка Жамбыл Карасайского района. В ходе обыска обнаружено 17 оборудованных контейнеров с майнинговыми аппаратами в количестве 150 единиц. Изъято два ресивера видеокамер и светозвуковое автоматическое оружие с патронами, передает Zakon.kz.

В настоящее время установлено шесть лиц, причастных к этой противоправной деятельности. По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

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