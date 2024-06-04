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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Новую систему распознавания лиц и нарушений внедряют в Алматинской области

Полиция осваивает передовые технологии для борьбы с преступностью.

4 июня 2024 11:08, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Железо, Софт, Безопасность, Общество

В Алматинской области была представлена новая программа для идентификации лиц и мониторинга нарушений, разработанная IT-компанией TargetAI limited. В рамках встречи в департаменте полиции сотрудники правопорядка ознакомились с возможностями Video Management System. Эта система позволяет объединять неограниченное количество видеокамер в один интерфейс и использовать аналитические данные для создания систем безопасности и прогнозирования событий, передает Liter.kz.

«Благодаря интеграции с информационными системами МВД РК платформа адаптируется под конкретные задачи, предоставляя такие функции, как автоматическое распознавание лиц и даже нарушений правил дорожного движения — даже несмотря на изменения внешности, такие как борода или очки. Программа также способна искать лица через социальные сети и другие открытые источники, отображая найденные фотографии», — сообщает ведомство.

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