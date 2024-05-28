Казахстанские студенты победили в глобальном конкурсе Huawei ICT Competition

Этот успех подтверждает высокий уровень компетентности казахстанских студентов и их готовность к профессиональным вызовам в сфере ИКТ.

Студенты из Казахстана стали лучшими на восьмом ежегодном конкурсе Huawei ICT Competition, одержав победу в двух ключевых направлениях: Cloud и Computing. В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество участников из более чем 90 стран — 170 000 студентов из 2 000+ университетов, что свидетельствует о растущей важности ИКТ-навыков в быстро меняющемся цифровом ландшафте.

«Конкурс Huawei ICT Competition подчеркивает непоколебимую приверженность компании Huawei развитию талантов в сфере ИКТ, внедрению инноваций и ускорению преобразований в сфере образования с помощью технологических партнерств по всему миру. Регион Ближнего Востока и Центральной Азии может похвастаться большим количеством талантов, и я уверен, что команды-участницы преуспеют в глобальном соревновании. Они готовы стать будущими лидерами, которые будут способствовать цифровым преобразованиям в своих странах, и сыграют решающую роль в формировании цифровой экономики региона», — отметил Стивен Йи, старший вице-президент Huawei и президент подразделения Huawei в Ближневосточном и Центрально-Азиатском регионах.

В рамках глобального финала Huawei ICT Competition 2023-2024 также прошел Первый глобальный MVI-форум Huawei ICT Academy, который собрал 24 MVI-специалиста и более 150 инструкторов из 50 стран мира. Форум MVI (Most Valuable Instructor) — это профессиональная платформа для обмена опытом и экспертизы среди лучших преподавателей всего мира, нацеленная на демонстрацию их высокого уровня компетентности и значительного вклада в развитие юных талантов.

Участие студентов из Казахстана в таком престижном международном конкурсе является важным шагом в развитии ИКТ-образования в стране. Оно способствует не только повышению уровня подготовки специалистов, но и укреплению позиций Казахстана на мировой арене. Победа в конкурсе открывает новые возможности для студентов, включая международное признание, профессиональные контакты и перспективы трудоустройства в ведущих мировых компаниях.

Huawei ICT Competition направлен на выявление и поддержку талантливых студентов, которые могут внести значительный вклад в развитие цифровой экономики своих стран. Huawei ICT Competition также способствует обмену знаниями и культурному взаимодействию между участниками из разных стран, что способствует созданию глобального сообщества ИКТ-специалистов.