Казахский Arlan Biotech и кыргызский MyStory приняты в мировой акселератор StartX

Выпускники Silkway Accelerator, совместной программы Astana Hub и Google for Startups, успешно прошли отбор и приняты в престижную международную акселерационную программу при Стэнфордском университете в США.

StartX оказывает поддержку стартапам в различных отраслях, включая технологии, биомедицину, энергетику, образование и другие. Программа сопровождает стартапы на всех этапах развития, начиная от идеи и заканчивая успешным выходом на рынок и привлечением инвестиций. StartX вырастил три декакорна и 16 единорогов, общая оценка всех участников сообщества достигает $26 млрд.

Команда Arlan Biotech использует передовые технологии искусственного интеллекта для разработки нанотел, что представляет собой значительный прогресс для медицины и фармацевтики, поскольку эти нанотела имеют широкое применение в диагностике и лечении онкологических и аутоиммунных заболеваний. Растущий интерес со стороны венчурных фондов свидетельствует о потенциале проекта. Команда стартапа нацелена на вхождение в топ-5 компаний мира по искусственному интеллекту в области биотехнологий в ближайшие три года.

«Оказаться в StartX — мечта многих стартапов по всему миру. Когда я подавал заявку в StartX впервые в ноябре 2022 года, мне сообщили, что моя заявка стала первой от Казахстана. Но, к сожалению, на тот момент наш продукт был еще сырым. За полтора года мы проделали большую работу: я нашел кофаундера, прошли акселератор в Astana Hub, доработали продукт и начали продажи. Благодаря этим усилиям со второй попытки нам удалось пройти отбор. Теперь мы становимся частью одного из самых инновационных комьюнити в мире — Стэнфордского университета. Для нас это является значимым показателем важности нашей работы и означает, что проект способен успешно конкурировать на международной арене. Отмечу, что главным преимуществом StartX является стартап-комьюнити: люди, которые будут нас окружать, культура, драйв, инновации и желание изменить мир. Это очень вдохновляет», — подчеркнул Болат Султанкулов, основатель и CEO Arlan Biotech.

Кыргызский стартап MyStory с помощью искусственного интеллекта создает персонализированные книги по эксклюзивному заказу каждого пользователя. Участие в четвертом потоке Silkway Accelerator принесло стартапу значительный рост выручки и привлечение инвестиций в размере $100 тысяч. Кроме того, MyStory стал победителем в номинации Best AI Startup на Astana Hub Battle 2023 — крупнейшей битве IT-стартапов Центральной Азии, проведенном в рамках форума Digital Bridge.

«Мы были очень рады, когда наш стартап был принят в программу StartX. Это признание нашей работы и потенциала, который мы видим в нашем проекте. Важно отметить, что Astana Hub сыграл важную роль в развитии нашего проекта», — рассказал Айтемир Мудинов, сооснователь MyStory.

Отбор на летний батч StartX прошел через программу Visiting Founder, при поддержке Astana Business Campus и Назарбаев Университета. Стартапы, прошедшие предварительный отбор, прошли несколько этапов интервью, включая cultural interview и два технических (с биологическими экспертами и экспертом по программированию). Программа предоставляет стартапам доступ к ценным ресурсам, экспертному менторству и сетевым возможностям для расширения бизнеса и привлечения инвестиций.