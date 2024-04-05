Gartner признал Informatica лидером в области обеспечения качества данных

Ранее Informatica была признана Gartner лидером по интеграции данных, а также по управлению мастер-данными.

Компания Informatica, ведущий мировой поставщик инновационных решений в области управления данными, в 16-й раз признана лидером рейтинга Gartner Magic Quadrant в категории качества данных.

По оценке Gartner, Informatica опережает конкурентов по критериям полноты видения (показатели маркетинга и продаж) и способности к реализации (технологическая продвинутость и стратегия компании). В линейке продуктов Informatica для обеспечения качества данных используется облачная платформа Intelligent Data Management Cloud (IDMC) на базе искусственного интеллекта и решение Informatica Data Quality.

Gartner характеризует решения для повышения качества данных (Augmented data quality, ADQ) как набор возможностей для улучшения качества данных, которые используются для поиска информации, выработки рекомендаций по наиболее эффективным действиям и автоматизации процессов за счет использования искусственного интеллекта.

«Качество и наблюдаемость данных являются основой цифровой трансформации независимо от отрасли, — комментирует Канат Абиров, генеральный директор DIS Group СНГ. — Данные Gartner подтверждают, что Informatica является лидером в области управления данными, мы рады предложить нашим клиентам лучшие решения на рынке от ведущего мирового поставщика».

Международные эксперты компании Informatica примут участие в бизнес-форуме «Цифровое перерождение 2024», который состоится 16 апреля в Алматы при поддержке компании DIS Group СНГ. Бизнес-форум соберет на одной площадке представителей крупнейших финансовых и телекоммуникационных компаний, в том числе «Береке Банк», «Казахтелеком», «Евразийский банк» и Freedom Bank. Участники мероприятия обсудят стратегии управления данными в эпоху искусственного интеллекта, возможности оптимизации бизнеса с помощью облачных решений и вопросы обеспечения безопасности данных.

Среди приглашенных спикеров бизнес-форума: глава офиса Informatica в Центральной и Восточной Европе и Африке Ислам Зеидан, директор по цифровизации и управлению большими данными ДИТ АО «Казахтелеком» Куат Сандалов, архитектор решений AWS (Amazon, Германия) Александр Бернадский, директор по данным Tele2/ALTEL Станислав Стрельцов, председатель Совета Директоров АО «Береке Банк» Максат Нуриденұлы и др.

Посетить бизнес-форум могут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, участие бесплатное.