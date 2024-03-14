Общение с жителями цифровизировали депутаты Павлодарской области

Их опытом заинтересовались другие регионы.

В рамках пилотного проекта Павлодарский областной маслихат VIII созыва объединил усилия районных, городских и областных депутатов, а также мажилисменов для решения общих задач в их избирательном округе. В аппарате маслихата впервые создали сектор по работе с жителями. Каждую пятницу депутаты обсуждают проблемы с избирателями. Персональные карты с контактами народных избранников теперь доступны в мобильных приложениях, передает Liter.kz.

«Благодаря этим приложениям мы сокращаем время на депутатские запросы и, соответственно, на сроки рассмотрения граждан. Именно в этом депутаты Павлодарской области шагнули вперед. Время экономится, и заявителю дается маленькая, но юридическая консультация», — сказал председатель Павлодарского областного маслихата Илья Теренченко.

В маслихате создали две депутатские группы. Одна из них разъясняет трудовые права рабочих, особенно занятых на вредных производствах.

Новый формат работы расширил присутствие депутатского корпуса в соцсетях. Охват аудитории увеличился в пять раз. Недавно создали Клуб молодых политиков и Совет аксакалов.

«Одна из главных проблем, которую мы сейчас поднимаем, — это синтетические наркотики. Молодые люди становятся закладчиками, сами употребляют. Мы проводим периодически беседы с молодежью. На личном примере хотим показать, что этим не стоит заниматься, что нужно вести правильный образ жизни», — поделился депутат Илья Мухортов.

Опыт депутатов-реформаторов Павлодарского областного маслихата уже перенимают костанайские и усть-каменогорские коллеги.