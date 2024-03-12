Apple может официально открыть представительство в Казахстане

Казахстан активно ведет переговоры с технологическим гигантом.

По информации, полученной от представителей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, обсуждается возможность открытия официального офиса Apple в Казахстане. Этот вопрос стал актуальным после землетрясения в Алматы 23 января 2024 года, когда пользователи iPhone не получили оповещения на своих устройствах, передает Alfa.kz.

Отметим, что в 2021 году похожие обсуждения широко велись в Узбекистане — относительно возможного открытия представительств таких глобальных компаний, как Apple и Netflix. Но до настоящего времени не поступало подтверждений или информации о регистрации этих офисов. В случае открытия офиса Apple в Казахстане он станет первым представительством компании в Центральной Азии.