Кибершпионаж в Казахстане: Air Astana отрицает утечку данных

Компания провела проверку.

Авиакомпания Air Astana заявила, что проверка не подтвердила наличие утечки данных. Анализ не обнаружил конфиденциальных данных, относящихся к компании, ее сотрудникам или пассажирам, передает Liter.kz.

В компании заявили, что предоставленная ЦАРКА информация не содержит подтверждения утечки, кроме косвенного упоминания авиакомпании в материале на китайском языке.

Напомним — 16 февраля на GitHub были опубликованы данные китайской компании iSoon (Anxun), в которых говорится об утечке конфиденциальных данных некоторых операторов связи Казахстана.