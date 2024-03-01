Кибершпионаж в Казахстане: Air Astana отрицает утечку данных
Компания провела проверку.
1 марта 2024 10:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Безопасность
Авиакомпания Air Astana заявила, что проверка не подтвердила наличие утечки данных. Анализ не обнаружил конфиденциальных данных, относящихся к компании, ее сотрудникам или пассажирам, передает Liter.kz.
В компании заявили, что предоставленная ЦАРКА информация не содержит подтверждения утечки, кроме косвенного упоминания авиакомпании в материале на китайском языке.
Напомним — 16 февраля на GitHub были опубликованы данные китайской компании iSoon (Anxun), в которых говорится об утечке конфиденциальных данных некоторых операторов связи Казахстана.