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Представители Всемирного банка высоко оценили уровень цифровизации услуг в социальной сфере РК

С ними встретилась заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова.

29 февраля 2024 09:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Во встрече с вице-премьером приняли участие постоянный представитель Всемирного банка в РК Андрей Михнев, а также специалисты по соцзащите и развитию человеческого капитала международной финансовой организации.

Тамара Дуйсенова положительно оценила двустороннее сотрудничество между правительством Казахстана и Всемирным банком, проинформировав о принимаемых мерах в сфере социальной защиты населения. Вице-премьер призвала участников встречи к совместной работе по развитию сфер соцзащиты, образования и здравоохранения с методической и технической точек зрения.

Руководитель практики по социальной защите Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Паоло Белли особо отметил уровень цифровизации в нашей стране при назначении социальных выплат населению. По его мнению, данный опыт можно широко использовать в других государствах.

Представители Всемирного банка выразили интерес к повышению уровня сотрудничества и оказанию содействия в развитии системы и программ соцзащиты, а также пенсионной политики РК.

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