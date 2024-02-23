Более 700 млн тенге позволила сэкономить цифровизация услуг социально-трудовой сферы

Из 50 госуслуг в социально-трудовой сфере 48 доступно в электронном виде, включая 30 услуг в проактивном формате.

Проводимая в 2023 году Министерством труда и социальной защиты населения РК работа по цифровизации государственных услуг социально-трудовой сферы позволила сэкономить более 700 млн тенге административных расходов из республиканского бюджета. По последним данным в социально-трудовой сфере предоставлено 27,3 млн государственных услуг, из которых 24,4 млн оказаны в электронном виде, в том числе 1,4 млн — проактивно.

Министерство постоянно улучшает качество предоставляемых государственных услуг, упрощая процессы и внедряя новые подходы. Так, в 2023 году в проактивный формат были переведены 4 государственные услуги: «Назначение пенсионных выплат по возрасту»; «Назначение государственной базовой пенсионной выплаты»; «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда»; «Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений». Также были автоматизированы 2 услуги по возврату излишне или ошибочно уплаченных социальных отчислений и пеней за несвоевременную или неполную уплату, а также возврату ошибочно перечисленных обязательных пенсионных взносов. Эти услуги теперь доступны на портале электронного правительства.

Одним из направлений оптимизации процессов предоставления государственных услуг является исключение человеческого фактора при принятии решений и сокращение времени предоставления услуг. В рамках этой работы в 2023 году были автоматизированы 4 государственные услуги: «Назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками „Алтын алқа“, „Күміс алқа“ или получившим ранее звание „Мать-героиня“, награжденным орденами „Материнская слава“ I и II степени»; «Назначение государственного социального пособия по инвалидности»; «Назначение единовременной выплаты на погребение»; «Назначение специального государственного пособия» (в части лицам с инвалидностью 1, 2, 3 групп). Если ранее при принятии решения о назначении этих пособий и выплат участвовало 7 человек, а срок оказания услуги занимал 8 рабочих дней, то на сегодняшний день работу выполняет информационная система в автоматическом режиме, без участия человека в течение 1 рабочего дня.

Был упрощен порядок предоставления 7 видов пособий и социальных выплат путем исключения необходимости рассмотрения заявлений сотрудниками НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Это позволило сократить срок оказания услуг с 8 до 4 рабочих дней.

МТСЗН проводится работа по расширению каналов получения государственных услуг населению. Одним из таких каналов предоставления услуг являются мобильные приложения банков второго уровня. В прошлом году количество оказываемых услуг Министерства через БВУ расширилось на 3 услуги: «Назначение пособия многодетной семье»; «Назначение социальной выплаты по случаю потери работы»; «Предоставление информации о пенсионных выплатах и пособиях». Это привело к повышению доли оказанных услуг через мобильные приложения БВУ до 50,4% с 2,3% по отношению к 2022 году. Теперь граждане могут получить пособия и социальные выплаты всего за несколько кликов, достаточно иметь доступ к мобильным приложениям БВУ.