Минцифры помогло стартаперам реализовать их проекты

В ходе первого потока инкубационной программы Startup Joly было отобрано 57 проектов, из которых на Demo Day были успешно представлены 26.

Kyzylorda Hub представляет собой один из четырнадцати региональных IT-хабов, созданных международным технопарком Astana Hub. Здесь активно проводятся мероприятия, связанные с IT, такие как хакатоны, олимпиады, Pizza Pitch, форумы, а также запускаются различные программы, одной из которых является Startup Joly.

Программа Startup Joly нацелена на стимулирование развития инновационных стартапов и предпринимательских инициатив, предоставляя не только необходимые знания, но и поддержку в различных аспектах. Основной миссией программы является выявление наилучших инноваторов в регионе и предоставление им необходимой поддержки для успешного развития их проектов. В ходе первого потока инкубационной программы Startup Joly было отобрано 57 проектов, из которых на Demo Day были успешно представлены 26.

«Demo Day прошел на высоком уровне. Мне удалось познакомиться с большим количеством людей, увидеть отличные проекты. Сейчас в стране стремительно развивается робототехника, открываются технические кружки и специальности. Хотелось бы, чтобы в таких местах школьники и студенты делали инструменты своими руками, не используя готовые предметы. С этой целью я выпустил набор обучающих дронов под названием „Educopter“. С помощью этого набора любой желающий сможет построить и запрограммировать свой первый дрон», — поделился обладатель первого места Раушанбек Бейбарыс.

«На конкурс инновационных проектов Demo Day я представил проект „BumpIT“. Это инициатива, направленная на производство автомобильных компонентов по доступной цене и с заводским качеством. В Казахстане из-за низкого качества автомобильных дорог автозапчасти, включая бамперы, подвергаются изменениям или становятся непригодными. В связи с этим я принял решение о бюджетном и качественном производстве необходимых деталей для автомобилей. Это будет выгодно как водителям, так и продавцам», — рассказал Заманбек Жаксылыков.

«Благодаря поддержке Министерства цифрового развития и Astana Hub у меня появилась возможность развивать свой проект с момента идеи, пройдя необходимые курсы, воркшопы, встречи и наставничество по различным аспектам сферы предпринимательства. В результате я представил проект DMenu на конкурсе инновационных проектов Demo Day. Благодаря теориям, изученным во время обучения, и тесному взаимодействию с менторами, сегодня мой проект является одним из успешных», — отметил Елдос Турсынбай.

В стране отмечается увеличение потребности в IT-специалистах. Глава государства выделил важность передачи опыта, накопленного международным технопарком Astana Hub, в региональные центры, чтобы обеспечить более широкий доступ к знаниям и возможностям в области информационных технологий.