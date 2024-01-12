Автовладельцам напомнили о сроках уплаты налога за прошлый год

Узнать о начислениях можно будет в приложениях банков или в e-Salyq Azamat.

В Комитете государственных доходов напомнили, что до 1 апреля необходимо уплатить налог на транспортное средство за прошлый год. При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3 450 тенге, действовавший в 2023 году. Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на портале Kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat, передает Kazpravda.kz.

При этом в целях определения сальдо расчетов налоговыми органами ежегодно производится исчисление налога на транспортные средства физических лиц за соответствующий год. Информация по исчисленным суммам налога будет направлена в марте 2024 года пользователям мобильных приложений «АО «Каспи банк» и АО «Халык банк» в виде PUSH-уведомлений. Также информация о сумме налога будет размещена в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» на портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня АО «Каспи банк» и АО «Халык банк». Все пользователи указанных мобильных приложений смогут увидеть исчисленные суммы налога на транспортные средства за 2023 год.

Налог на транспортные средства можно оплатить в вышеуказанных мобильных приложениях. Уплатить налог физические лица могут и другими способами: наличными в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.