Цифровую прослеживаемость скота внедряют в трех регионах РК

Процесс усовершенствования системы прослеживаемости сельскохозяйственных животных обсудили на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.

Благодаря новому модулю «Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса» в информационной системе идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ) оцифрован процесс выдачи справок с актом экспертизы на местах убоя и формированием QR-кода с информацией о полном жизненном цикле животного. QR размещается в местах продажи мяса, он позволит предотвратить убой животных без ветеринарного осмотра и экспертизы туш и органов. Новый модуль апробируется в пилотном режиме в Алматинской, Павлодарской областях и области Жетісу.

Этот подход внедрен и на пограничных пунктах пропуска. Сведения о прибывающих грузах вносят в информационную систему, формируют электронные формы актов досмотра и отбора проб, которые направляют госветинспектору и сотруднику ветеринарной лаборатории. Система уже успешно прошла тестирование на приграничных пунктах Павлодарской области.

«На территории страны насчитывается 904 объекта убоя, из них 109 — мясоперерабатывающих предприятий, 281 убойный пункт и 514 убойных площадок. Из-за несоответствия ветеринарным требованиям закрыты 106 объектов убоя, с января по октябрь 2023 года отозваны учетные номера у 661 убойной площадки», — информировал вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

Также он отметил, что во всех крупных сельских округах необходимо открыть убойные пункты с лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.

«Поскольку убойные площадки открывались как вынужденная мера на переходный период, сейчас мы работаем над внесением изменений в законодательство, после чего убойных площадок как таковых больше не будет», — подчеркнул вице-министр.

На совещании Амангалий Бердалин также рассказал о проведенной плановой диагностике и вакцинации животных и птиц на территории Казахстана. Все сведения о диагностических и профилактических мероприятиях занесены в базу ИСЖ. Как следствие, за последний год в стране наблюдается снижение очагов заболеваемости опасными болезнями на 38%.