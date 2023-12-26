В Костанайской области улучшится интернет

Багдат Мусин и Кумар Аксакалов подписали дорожную карту.

В Костанайскую область с рабочим визитом прибыл министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. В начале визита прошла встреча с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым, в рамках которой подписана дорожная карта по обеспечению мобильным интернетом и ВОЛС населенных пунктов Костанайской области. Министр сообщил, что в планах у министерства — обеспечение интернетом 43 сел Костанайской области по спутнику KazSat, установка 87 базовых станций 5G до конца 2025 года, подключение 180 сельских школ к интернету посредством технологий Starlink и 325 сел — к волоконно-оптической связи. Багдат Мусин также отметил, что в рамках дорожной карты планируется улучшение качества мобильного интернета в 226 селах, в том числе в 161 сельских населенных пунктах.

По данным министра цифровизации на сегодняшний день область занимает 1 место по объему инновационной продукции, что составляет 529 миллиардов тенге или 28% от общего объема страны. Багдат Мусин отметил, что развитие инновационной продукции в Костанайской области способствует улучшению экономического потенциала, привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, повышению конкурентоспособности и стимулированию технологического прогресса в регионе.

«29 июня 2023 года подписан меморандум о сотрудничестве между „Astana Hub“, акиматом Костанайской области и Костанайским региональным университетом им. А. Байтурсынова, который положил основу для ускорения развития информационных технологий. Вместе с тем в текущем году открыто два новых ЦОНа в городах Костанай и Аркалык», — отметил министр.

Кумар Аксакалов рассказал, что фокус внимания направлен на вопросы цифровизации и внедрения инноваций для повышения инвестиционной привлекательности региона. По его словам, за последние пять лет в этом направлении реализовано порядка 300 цифровых проектов на сумму 48 млрд тенге, из которых 37 млрд тенге — частные инвестиции.

«К примеру, на АО „ССГПО“ запущен проект „Внедрение автоматизированной системы ‚Умный карьер‘ на Куржункульском и Соколовско-Сарбайском месторождениях“, сумма инвестиций — более 1 млрд. тенге», — сказал аким Костанайской области.